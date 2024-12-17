Расплата с отсрочкой

Суд Норильска начал рассмотрение уголовного дела Александра Петренко, который обвиняется в организации убийства управляющего рестораном «Кавказ» Тамаза Абуладзе в 2001 году. По версии следствия, подсудимый, который в 2000-х был влиятельной фигурой в криминальных кругах заполярного города, заказал убийство ресторатора, узнав, что тот планирует устранить находящегося под его защитой бизнесмена. Ранее отрицавший свою причастность к преступлению 23-летней давности, обвиняемый заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сегодня в городском суде Норильска (Красноярский край) начали рассматривать дело об убийстве управляющего рестораном «Кавказ» Тамаза Абуладзе в 2001 году. На скамье подсудимых — 55-летний бывший «криминальный авторитет» Александр Петренко (известный также как Петрик), который обвиняется в преступления. Ему инкриминируют организацию убийства, совершенного общеопасным способом (ст. 33, ст. 105 УК РФ).

По данным главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, Тамаз Абуладзе был убит в ночь на 8 марта 2001 года у дома №32 на улице Комсомольской, в котором он жил. Судмедэксперты извлекли из его тела пять пуль. Ранения в живот и руку получил его телохранитель. В сугробе следователи нашли брошенный исполнителем укороченный автомат Калашникова. Выяснилось, что оружие было похищено в 1992 году в Приднестровье, где в то время шли военные действия.

Раскрыть преступление удалось лишь спустя 23 года. В круг подозреваемых, по информации источников, попал Александр Петренко, который в нулевые возглавлял одну из преступных группировок Норильска. В последующем он переехал в Москву, где зарабатывал на жизнь сдавая в аренду принадлежащую ему недвижимость.

Как установило следствие, Александр Петренко узнал, что Тамаз Абуладзе, якобы, собирается устранить находящегося под его защитой предпринимателя. Это могло стать мотивом для убийства, считают в СК. Исполнение преступления Петрик поручил трем своим подручным.

В СК отметили, что преступление было тщательно спланированно и организовано. Соучастники в течение двух недель вели наблюдение за жертвой, выбирая наиболее благоприятное время для ликвидации ресторатора.

Как рассказали источники «Ъ-Сибирь», из них до наших дней дожил только 54-летний Юрий Бабенко. На момент преступления именно он, по данным следствия, хранил в доме автомат и собирал информацию о маршрутах передвижения жертвы. Непосредственный исполнитель убийства умер из-за проблем с сердцем в 2020 году, еще один участник группы, выполнявший роль водителя, покончил с собой.

Александра Петренко задержали 3 апреля 2024 года в Норильске, где он был проездом. Юрий Бабенко, который отбывал 13-летний срок за наркотики в колонии, пошел на сделку со следствием. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Бывший авторитет Петрик сначала отрицал свою причастность к инкриминируемому преступлению 23-летней давности, но в дальнейшем также заключил соглашение о сотрудничестве.

Обвиняемые не только признали вину, но и дали ценную информацию о ранее нераскрытых делах, рассказали в управлении СКР. Родственники Тамаза Абуладзе и выживший телохранитель предъявили к подсудимым иски на общую сумму 12 млн руб.

Константин Воронов