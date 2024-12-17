ГД РФ окончательно одобрила переименование Ростова в Ростов Великий

Госдума России приняла законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий. Документ получил одобрение во втором и третьем чтениях, сообщили «Ъ-Ярославль» в Ярославской областной думе, которая внесла законопроект.

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Фото: Ярославская областная дума Заседание Госдумы России

Фото: Ярославская областная дума

Заместитель председателя регионального парламента Антон Капралов представлял интересы ростовцев в Госдуме. Он отметил, что убедил федеральных коллег в необходимости смены официального наименования города.

«Я рад, что мне удалось убедить федеральных коллег в том, что возвращение исторического имени Ростов Великий — это устранение исторической несправедливости. Нашу инициативу поддержали единогласно»,— сказал Антон Капралов.

Законопроект будет обсуждаться 20 декабря в Совете Федерации и затем направлен на подпись президенту России Владимиру Путину. Инициатива о переименовании города была поддержана губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым, Общественной палатой региона и Росреестром. В июне Ярославская областная дума выдвинула инициативу в Госдуму.

Антон Голицын