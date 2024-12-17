Потребителям ТЦ не писан

Посещаемость сибирских ТЦ за весь 2024 год оказалась на 5% ниже прошлого года. Сокращается количество покупателей в магазинах парфюмерии и косметики на территории торговых комплексов, DIY, одежды и обуви, а также товаров для детей. Потребители стали меньше ходить в ТЦ в том числе для посещения развлекательных зон и заведений общепита, впрочем, в этой категории падение не столь категоричное. Эксперты не рассчитывают на восстановление трафика в ближайшее время и прогнозируют сохранение тренда в будущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Число посетителей торговых центров в Сибири в течение 2024 года упало на 5%, приводят предварительную оценку в Focus Technologies. Отставание от прошлогодних показателей наблюдается как в крупных комплексах, так и ТЦ меньшего размера. В частности, Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в комплексах малых и средних форматов оказался на 3% ниже, а по объектам крупных форматов в среднем на 4%-5% меньше прошлогодних показателей.

Падение трафика в целом коснулось магазинов парфюмерии и косметики на территории торговых комплексов, DIY, одежды и обуви, а также товаров для детей. В меньшей степени снижение произошло в категории досуга и развлечения, в том числе кафе и ресторанах.

Например, расширение зоны фудкорта на 1,3% стало одним из факторов роста посещаемости в ТРЦ «Планета» в Красноярске по итогам 11 месяцев 2024 года, рассказала руководитель отдела маркетинга Мария Строкина. «В этом году открылось новое современное гастрономическое пространство, также появились новые арендаторы, в том числе «Перчини», Brusnika, ICHE, Gloria Jeans и другие. Кроме того, мы стали больше проводить мероприятий для посетителей»,— рассказала она.

По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, в целом по СФО негативная динамика обусловлена эффектом относительно высокой базы прошлого года, когда показатели посещаемости ТЦ в целом были выше за счет открытия новых магазинов на площадях, пустующих после ухода с рынка России иностранных брендов.

«Постепенное заполнение торговых комплексов, в первую очередь российскими игроками, открывавших магазины на площадях ушедших международных брендов, а также возращение в тех или иных форматах и юрисдикциях части ушедших ранее иностранных сетей в течение второй половины 2022-2023 годов, способствовали росту привлекательности объектов и, как следствие, приросту количества визитов со стороны потенциальных потребителей»,— отмечает аналитик.

Он также указывает на то, что эффект был усилен реализацией отложенного спроса после сберегательной модели поведения потребителей в 2022 году.

Согласно подсчетам IBC Real Estate, после массового закрытия магазинов зарубежных брендов российские ритейлеры и марки из «дружественных» стран заняли 730 тыс. кв. м их площадей в торгцентрах. Активным поглощением занимались Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Just Clothes, Rendez-Vous и проч. Однако экспансия натолкнулась на общее сокращение посещаемости торгцентров и снижение интереса потребителей к приобретению одежды.

Также значительное влияние на торговые комплексы оказывает конкуренция с онлайн каналами продаж. После пандемии в 2019 году многие, ввиду ограничений на посещение классического ритейла и ТЦ, впервые попробовали и доставку продуктов питания, и в целом оценили удобство онлайн-сервисов. Уход иностранных брендов из России в 2022 году также послужил мощным стимулом для развития онлайна.

«Спрос сместился в онлайн на фоне закрытия физических магазинов ряда брендов, тогда как на онлайн площадках можно было купить, например, продукцию ушедших брендов и в целом онлайн сервисы могли предлагать товары и услуги по более демократичным ценам, что в условиях кризиса для потребителя является основным критерием выбора»,— полагает Михаил Васильев.

Еще одну причину снижения трафика называет генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. «Их трафик просел, поскольку многие известные зарубежные бренды одежды и обуви ушли и не всякая замена оказалась удачной»,— считает эксперт.

В целом, аналитики прогнозируют снижение трафика в торговых центрах в перспективе до 2026 года, а также ожидают массовые реконцепции существующих ТЦ.

«В 2025 нас ждет продолжение перетекания трафика из ТЦ в онлайн, рост прогулочного (пустого) трафика в будни, оптимизация расходов УК и катастрофическая нехватка специалистов, в том числе тех, кто умеет не только собирать данные трафика, но и правильно их анализировать»,— комментирует эксперт по коммерческой недвижимости Антон Реутов.

Лолита Белова