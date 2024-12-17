В кинотеатрах Екатеринбурга транслируют балет «Щелкунчик» из Большого театра

Прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра покажут в екатеринбургских кинотеатрах 30 и 31 декабря. Как указано сайте сети «Премьер зал», показы будут идти два дня – в 21:00 30 декабря и в 14:00 31 декабря. Стоимость билета в кинотеатрах сети составляет 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На сайте «Синема парк» (кинотеатр находится в ТРЦ «Алатырь») также есть информация о трансляции балета. Цена билета – от 1,2 тыс. руб.

«Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это "Щелкунчик", сказочный балет по мотивам сказки Гофмана. "Щелкунчик" – самая новогодняя из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех "Щелкунчиков"»,– говорится в описании на сайте кинотеатра.

В 2024 году Большой театр ввел новую систему продаж билетов на «Щелкунчика». Часть из них выставлена на аукцион, остальные — на сайте. Как ранее сообщал «Ъ», ставка за билет на балет 29 декабря достигла 165 тыс. руб. Цена превысила первоначальную стоимость 50 тыс. руб. более чем в три раза.10 декабря сообщалось, что максимальная ставка за два билета на балет 26 декабря составила 400 тыс. руб. при стартовой цене 100 тыс. руб.