В Стерлитамаке задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере

Житель Стерлитамака подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.

В дежурную часть управления МВД по Стерлитамаку обратилась 70-летняя жительница города. Она сообщила, что в начале августа ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он объяснил, что мошенники продали ее квартиру, и для возврата денег необходимо заключить договор купли-продажи в одном из агентств недвижимости города. Потерпевшая обратилась в это агентство и в октябре заключила договор купли-продажи на сумму 4,6 млн руб. Когда пенсионерка получила деньги, ей позвонила «менеджер банка» и сообщила, что их необходимо передать инкассатору. В условленное время потерпевшая вышла во двор и передала пакет со всей суммой неизвестному. После случившегося ей стали поступать угрозы с требованием никому не рассказывать о произошедшем.

Только в ноябре, когда пришло время выезжать из проданной квартиры, пенсионерка рассказала обо всем дочери, которая поняла, что мать стала жертвой аферистов. Полицейские оперативно задержали 27-летнего ранее судимого за кражу иностранного гражданина, проживающего в Уфе. Сейчас он находится на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Подозреваемый сознался, что способ подзаработать нашел в популярном мессенджере. Он должен был забрать деньги и перевести сообщникам, оставив себе часть суммы. Обвиняемый попросил своего друга из Уфы забрать пакет с деньгами, пояснив, что это законная сделка. Подозреваемый оставил себе 100 тыс. руб. и отдал такую же сумму другу, остальное перевел на указанный счет.

Майя Иванова