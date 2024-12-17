В Татарстане местную жительницу признали виновной в истязании двух детей своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительницу Татарстана признали виновной в истязании двух детей своего сожителя

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Жительницу Татарстана признали виновной в истязании двух детей своего сожителя

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие и суд установил, что с апреля 2023 года по июль 2024 года обвиняемая систематически наносила побои двум малолетним детям своего сожителя. Женщина также кормила их непригодными в пищу продуктами и угрожала несовершеннолетним расправой, если они расскажут кому-то о происходящем.

Обвиняемая настояла, чтобы детей отдали в социальный приют. В ходе обследования у несовершеннолетних выявили высокий уровень тревожности. Дети рассказали о произошедшем.

Осужденной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Диана Соловьёва