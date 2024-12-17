Суд узаконил решение УФАС в отношении челябинского минэкологии

Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение регионального УФАС России в отношении областного министерства экологии. Антимонопольное ведомство привлечет его к административной ответственности за неверную информацию в документации к аукциону по исследованию состояния Аргазинского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Министерство экологии Челябинской области требовало признать указанное решение незаконным. Оно было вынесено антимонопольной службой в апреле 2024 года по жалобе одного из участников закупки — общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет». Минэкологии искало подрядчика для исследования влияния рыбохозяйственной деятельности на состояние Аргазинского водохранилища за 2,8 млн руб. В обращении заявлялось, что заказчик в документации не установил требование к наличию у участника подтвержденного разрешения на добычу водных биологических ресурсов, а также он объединил в один лот работы по изучению водного объема и по проведению ихтиологических исследований.

Кроме того, минэкологии не включило в документацию любительское рыболовство, которое также оказывает влияние на водохранилище. Все перечисленное ограничивает количество участников закупки, а также не отражает фактическую потребность заказчика.

УФАС признало в действиях минэкологии нарушения и приняло решение привлечь его к ответственности.