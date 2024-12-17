УФАС Марий Эл выявило нарушения в рекламе кальянного магазина в Йошкар-Оле

УФАС по Республике Марий Эл обнаружило нарушения в рекламных баннерах сети магазинов кальянов на бульваре Чавайна в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что реклама нарушает три статьи закона «О рекламе». В баннерах отсутствовала обязательная информация о розыгрыше: сроки проведения, источник информации об организаторе, правила участия, количество призов, а также место и порядок их получения. Кроме того, условием участия в розыгрыше являлась покупка товара, что также не было указано.

Помимо этого, рекламные конструкции были размещены без согласования с органами местного самоуправления, что нарушает ч. 9 ст. 19 закона «О рекламе». Также в рекламе использовалось необоснованное сравнение «Яблоко — твой лучший выбор», без подтверждения справедливости данного утверждения, что нарушает права других участников рынка.

На момент вынесения решения УФАС рекламодатель уже демонтировал баннеры. Тем не менее комиссия антимонопольного органа признала рекламу ненадлежащей и сообщила о намерении возбудить административное дело в отношении рекламодателя.

Анар Зейналов