Продавцов елок на Дону обязали иметь карантинные сертификаты

Специалисты регионального управления Россельхознадзора намерены проверить весь ввезенный в Ростовскую область новогодний природный материал, включая «рождественские деревья» и срезанные ветви. Как сообщает пресс-служба ведомства, такая продукция представляет собой высокий фитосанитарный риск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вместе с новогодними елками в Ростовскую область могут завезти жуков-усачей, которые способны найти новую кормовую базу на территории региона. Вредители переселяются с приобретенных на рынках елок на здоровые хвойные деревья лесов, городских парков и приусадебных участков.

Кроме того, садоводы-любители, которые высаживают живые елки на своих дачных участках, создают дополнительную угрозу. Деревья с закрытой корневой системой также могут быть заражены вредителями.

Обязательным условием для реализации новогодних елей и сосен в надзоре назвали наличие специального карантинного сертификата, который должен быть погашен не позднее одного календарного дня со дня доставки продукции в регион.

Анастасия Казуков