В туркластере «Гора Белая» обустроили два новых маршрута

Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области до конца года завершит благоустройство сразу двух туристических маршрутов в туркластере «Гора Белая», сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туркластер "Гора Белая"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Туркластер "Гора Белая"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Туристическая тропа «Авроринская» станет кольцевой вокруг пруда Средний. На новых участках до дамбы пруда уложен деревянный настил, на крутых подъемах появились лестницы, мосты с перилами, размещены беседки для отдыха, навигационные таблички и информационные стенды.

На северной вершине горы Белой появится новый туристический маршрут «Черноисточинская». Название тропы отсылает к панорамным видам, которые открываются с тропы на Черноисточинский пруд. В настоящее время на объекте ведется оборудование деревянных настилов до смотровой площадки — скальных выходов у вершины горы Белой, которая станет ключевой точкой маршрута.

«Благоустроенные тропы позволяют людям всех возрастов безопасно и с комфортом пользоваться всесезонными активностями для самостоятельных путешественников, треть из которых приезжает к нам из соседних регионов»,— рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Работы по благоустройству ведутся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке областных властей.

Директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Евгений Манторов добавил, что «новые тропы позволяют распределять туристические потоки и снизить антропогенную нагрузку на природную среду».

Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области создана на базе управляющей компании ТРК «Гора Белая» в 2021 году. Туристический кластер «Гора Белая» объединяет одноименный горнолыжный курорт, Висимский биосферный заповедник, реку Чусовая, поселки Черноисточинск, Висим и другие населенные пункты. В Висиме расположена оленья ферма и единственный в Свердловской области ипподром. В Висимском биосферном заповеднике действует уникальный эколого-туристский комплекс «Веселые горы» с эко-домами на горе.

Анастасия Лесникова