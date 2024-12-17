В Миассе будут судить сотрудницу почты за присвоение 190 тыс. рублей

В Миассе в отношении сотрудницы почты, похитившей 190 тыс. руб. из сейфа, утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Материалы дела направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным следствия, работница, имея доступ к сейфу, в течение четырех месяцев похищала вверенные ей деньги. Жительница Миасса присвоила 190 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению. Преступление сотрудницы почты раскрыли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского ОМВД.

Виталина Ярховска