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Башкирские сетевики остановили «пляску» проводов на ЛЭП

В Башкирии на протяжении нескольких дней не утихали метель и снегопад. Это могло привести к аварийным отключениям на линиях электропередачи. В некоторых районах происходила «пляска» проводов ЛЭП из-за отложения гололеда. Такое явление возникает при перепадах температуры воздуха, порывистом ветре и мокром снеге.

«Пляска» проводов на ВЛ 6 кВ от подстанции «Кривля» в Куюргазинском районе

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Накануне «пляски» проводов были отмечены на юго-западе республики. Например, в Куюргазинском районе персонал Ермолаевского РЭС ПО «КЭС» ООО «Башкирэнерго» работал всю ночь, удаляя гололед с проводов механическим способом и устраняя повреждения на опорах.

Оперативный персонал ООО «Башкирэнерго» продолжает находится в полной готовности к работе в любых погодных условиях для обеспечения потребителей надежным электроснабжением.

ООО «Башкирэнерго»

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