«Снеговики-добряки»: большой флешмоб в поддержку маленьких героев

Традиционный флешмоб акции «Снеговики-добряки» в 2024 году пройдет в центральном парке им. Ю. А. Гагарина в воскресенье, 22 декабря. Тематикой этого года станет юбилей празднования Нового года в России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено оргкомитетом благотворительной акции «Снеговики-добряки» Фото: предоставлено оргкомитетом благотворительной акции «Снеговики-добряки»

Суть благотворительной акции «Снеговики-добряки», которая ежегодно проводится на Южном Урале – исполнить новогодние мечты детей с тяжелыми заболеваниями. В числе «снеговиков» – коллективы компаний и организаций, частные лица, семьи, крупные бренды, представители малого бизнеса, а также сотрудники бюджетных организаций и неравнодушные южноуральцы. С 2019 года в акции приняли участие 1 012 «снеговиков», в этом году их становится еще больше!

«Наш проект создан для того, чтобы поддержать маленьких героев, которые мечтают прежде всего о здоровье, и вдохновить взрослых с большим сердцем на добрые дела», – отмечает Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

В этом году акция проходит уже в шестой раз. По словам организаторов, с 2019 года уже порядка 2900 детей получили новогодние подарки благодаря неравнодушным «снеговикам». Многие благотворители участвуют в акции неоднократно. Ежегодно одним из основных партнеров становится компания LAVR. Также акцию поддержала компания «Транснефть-Урал» и другие партнеры.

Традиционным и неизменным символом акции стал большой флешмоб снеговиков. Это массовое мероприятие, на котором благотворители лепят сотни креативных скульптур из снега. На флешмобе организаторы подведут итоги акции 2024 года, расскажут о количестве врученных подарков и благотворителей, принявших участие в этом проекте.

Девиз проекта – «Добро как снежный ком». Именно поэтому организаторы приглашают всех неравнодушных жителей и гостей Южного Урала присоединиться к движению добра, поддержать флешмоб своим снеговиком и на деле доказать, что Челябинская область – это территория добра. Стать частью флешмоба просто – достаточно заполнить небольшую анкету.

Завершающий акцию этого года флешмоб пройдет 22 декабря, в день зимнего солнцестояния, в центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина и продлится с 12:00 до 16:00. Вместе создадим атмосферу волшебства, сделаем этот мир чуточку лучше и подарим детям немного чуда!

Проект реализуется при поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

Истории детей и их желания опубликованы на сайте снеговикидобряки.рф

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