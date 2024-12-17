В Ярославской области снесут 340 разрушенных зданий

В Ярославской области в ближайшие месяцы снесут более 340 зданий, признанных фактически погибшими. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина Фото: Татьяна Потемкина

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году в регионе стартовала работа по выявлению разрушенных, сгоревших и рухнувших зданий, подлежащих демонтажу. Каждый такой объект вносят в специальный реестр, а собственника уведомляют о необходимости сноса. Если владелец не предпринимает мер, демонтируют здание власти, а потом компенсируют свои затраты.

По словам господина Евраева, уже снесено 26 зданий. Больше всего в Рыбинске, там демонтировали 14 строений. Кроме того, глава региона поручил активней изымать земли у владельцев, которые не борются с борщевиком.

«Провели инвентаризацию всех участков. Картина в этом году существенно изменилась в лучшую сторону. Но еще хватает и заросших земель. Сейчас реквизиции подлежит 61 участок в разных районах региона. Больше всего таких территорий в Ярославском, Некоузском и Рыбинском районах»,— рассказал губернатор.

Алла Чижова