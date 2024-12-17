Троицкое транспортное предприятие проверит СКР по заявлению мэра

Мэр Троицка Дмитрий Гатов подал заявление в следственный отдел по городу СУ СКР по Челябинской области для проверки деятельности МУП «Троицкое ПАТП». На работу транспортного предприятия постоянно жалуются жители, сообщил господин Гатов на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр решил обратиться в СКР после общения с жителями и проверки нескольких маршрутов, в том числе в час пик. Он отметил, что транспорт переполнен, на пути следования не хватает остановок и не организовано освещение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрий Гатов стал главой Троицка в сентябре. Тогда он поставил задачу быть «максимально открытым для жителей». Господин Гатов с 2020 года работал мэром Еманжелинска, с 2016 года — мэром Коркино. На общественных началах являлся заместителем главы Волновахского района в ДНР.

Виталина Ярховска