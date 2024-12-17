Донские власти показали, как выглядела улица Большая Садовая до революции

Пресс-служба правительства Ростовской области опубликовала в своем Telegram-канале архивное фото улицы Большой Садовой в дореволюционный период. На снимке из регионального Государственного архива участок центральной магистрали Ростова-на-Дону, где сегодня находится парк им. Горького.

До революции, как видно на фотографии, в месте, где сегодня оживленное движение транспорта и плотная застройка, стояли одноэтажные домики, церковь, а также торговые ряды. Пешеходы передвигались по дощатым тротуарам.

Василий Хитрых