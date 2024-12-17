В Татарстане осудят супругов за хищение гранта на 2,9 млн рублей на молочную ферму

В Татарстане муж и жена предстанут перед судом по обвинению в хищении гранта на сумму более 2,9 млн руб. Средства были выделены на создание молочной фермы. Об этом сообщили в пресс-службе СК Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане осудят супругов за хищение гранта на 2,9 млн руб. на молочную ферму

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане осудят супругов за хищение гранта на 2,9 млн руб. на молочную ферму

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019 году супруги предоставили подложные документы Минсельхозу республики. Обвиняемые получили грант на сумму более 2,9 млн руб. на создание молочной фермы на 30 дойных коров. Годовой объем продукции должен был составить минимум 137,5 тонн молока.

Супруг главы фермерского хозяйства договорился с местным предпринимателем приобрести у него необходимых животных. Покупку оплатило районное управление сельского хозяйства и продовольствия. После этого обвиняемый заявил продавцу, что отказывается от покупки. Денежные средства вернули фигуранту. Супруги распорядились ими по своему усмотрению.

Чтобы создать видимость обязательств, фигуранты до 2024 года предоставляли в госорганы подложную документацию о работе молочной фермы.

Диана Соловьёва