Глава СК затребовал доклад о расследовании преступлений ростовского маньяка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовных дел о покушении на убийство, возбужденных в отношении жителя Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Предполагаемого преступника оперативно задержали минувшей ночью и отправили на допрос. По версии следствия, он успел напасть с ножом на 21-летнюю девушку в подъезде многоквартирного дома в Аксайском районе, которая позже скончалась в больнице, и на ученика 9 класса школы №118 в Ворошиловском районе Ростова — школьник сумел дать отпор маньяку. Следком ходатайствовал о заключении фигуранта под стражу.

Дмитрий Ковалевский