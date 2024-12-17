Два чиновника претендуют на кресло главы Томского района

Два кандидата претендуют на пост главы Томского района Томской области. Это стало известно по итогам заседания конкурсной комиссии, состоявшегося 17 декабря.

Всего свои программы представили пять кандидатов. Отбор прошли начальник управления по культуре, спорту, молодежной политике и туризму райадминистрации Тимофей Бурыкин и вице-мэр Северска по экономике и финансам Павел Хрячков.

Как писал «Ъ-Сибирь», пост главы района, прилегающего к Томску, в очередной раз оказался вакантным в сентябре 2024 года. Тогда Вячеслав Черноус, проработавший в этой должности всего 10 месяцев, добровольно сложил полномочия.

Два кандидата будут представлены думе Томского района.

Валерий Лавский