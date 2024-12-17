Алексей Текслер пообещал Челябинску дополнительные деньги на ЖКХ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал органы местного самоуправления регионального центра оперативно реагировать на перебои в работе жилищно-коммунального хозяйства, а также пообещал городу дополнительное финансирование на решение этих проблем. Вопросы ЖКХ в числе приоритетных задач на будущий год глава региона обозначил перед депутатами Челябинской городской думы 17 декабря.

«Здесь, конечно, нужно наводить порядок, в том числе обеспечить контроль за деятельностью нерадивых управляющих компаний. Считаю, что надо встряхнуть это болото, нормализовать работу водоканала, усилить функционирование теплоснабжающих организаций, повысить эффективное использование ресурсов, в том числе переданных с областного уровня»,— сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что бюджет Челябинска на 55% сформирован за счет трансфертов из региональной казны. «Мы и дальше продолжим помогать городу. Будет дополнительное финансирование и по линии ЖКХ. Челябинск не просто административный центр, это крупнейший город сердце нашего региона, от его ритмичной, уверенной, стабильной работы зависит динамика развития всей области»,— отметил губернатор.

Кроме того, ключевыми приоритетными направлениями совместной работы Алексей Текслер назвал: «все для победы», «счастливые семьи», «развитие и гармоничная жизнь каждого человека», «работа и самореализация», «укоренное технологическое развитие», «природосбережение и экология», «рост производительности труда», «развитие сельского хозяйства», «новый облик городов».