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На предприятия «оборонки» в СФО за год устроилось 30 тыс. сотрудников

На сибирские предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2024 году было набрано в общей сложности около 30 тыс. сотрудников. Об этом сообщил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев в ходе окружного совещания 17 декабря.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В связи с ростом гособоронзаказа была увеличена численность персонала на особо важных предприятиях в Алтайском крае, Омской и Новосибирской областях»,— отметил он.

Всего, по данным господина Серышева, в СФО насчитывается 287 оборонных предприятий.

Валерий Лавский

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