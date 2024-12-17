В ноябре аренда «однушки» подорожала на 3,6% в Сочи

В Сочи в ноябре 2024 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры увеличилась на 3,6%, достигнув 41,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба федерального портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сочи занимает второе место в России по стоимости аренды однокомнатных квартир. Лидером остается Москва, где цена аренды составляет 59,2 тыс. рублей. В тройке самых дорогих городов также расположились Санкт-Петербург (40,4 тыс. руб.) и Хабаровск (38,7 тыс. руб.). Наименьшие расценки за аренду «однушек» наблюдаются в Пензе и Брянске (по 18,6 тыс. руб.) и Белгороде (17,1 тыс. руб.).

Кроме того, аренда двухкомнатных квартир в Сочи также выросла — на 3,3%, составив 53,8 тыс. руб. В соседнем Краснодаре наблюдается противоположная тенденция: стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,9% до 28,6 тыс. руб., в то время как аренда двухкомнатных квартир увеличилась на 1,5% до 37,6 тыс. руб.

На уровне страны в ноябре 2024 года аренда однокомнатных квартир выросла на 4,9% до 27 тыс. руб., а двухкомнатных — на 4,1% до 33,6 тыс. руб. Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что рост цен на аренду наблюдается в большинстве городов, что приводит к тому, что арендаторы ищут более доступные варианты. Предложение арендных квартир увеличилось на 30-50% по сравнению с сентябрем, однако при этом исчезают все дешевые объекты. В январе ситуация может стабилизироваться, и возможно даже произойдет небольшое временное снижение ставок. Первые два месяца года будут наиболее подходящими для поиска оптимального варианта аренды квартиры, резюмировал эксперт.

Мария Удовик