В Татарстане проведут модернизацию центров занятости

В 2025 году Татарстан присоединится к комплексной программе модернизации центров занятости. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Татарстан и еще 16 регионов станут участниками третьего этапа комплексной модернизации службы занятости. К программе присоединятся Краснодарский край, Приморский край, Ставропольский край, Астраханская область и др. Планируется, что по проекту перезапустят работу еще 495 центров занятости.

За два года программу модернизации провели в 29 регионах. По итогам 9 месяцев 2024 года средний уровень трудоустройства по регионам-участникам проекта составил 67,7%. Программа позволяет обновить сеть учреждений службы занятости в регионе. Она включает обновление офисов, создание внутренней навигации, функциональных зон для работы с посетителями и новые подходы к организации работы.

Диана Соловьёва