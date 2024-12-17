Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов вошел в число претендентов на звание лучшего тренера Мир РПЛ по итогам матчей ноября и декабря. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашид Рахимов номинирован на звание лучшего тренера РПЛ за ноябрь-декабрь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рашид Рахимов номинирован на звание лучшего тренера РПЛ за ноябрь-декабрь

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Помимо господина Рахимова, на награду номинированы наставники «Спартака», «Динамо», «Ростова» и «Акрона».

За полтора месяца «Рубин» под руководством Рахимова набрал 8 очков в 5 матчах и поднялся на 8-е место в турнирной таблице.

Команда сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и ЦСКА (2:2), уступила «Локомотиву» (0:1) и одержала победы над «Акроном» (3:0) и махачкалинским «Динамо» (3:2), отыгравшись со счета 0:2.

Отмечается, что «Рубин» стал одной из самых волевых команд сезона, одержав 4 победы и набрав 14 очков в матчах, где приходилось отыгрываться.

В прошлом году Рашид Рахимов также был признан лучшим тренером месяца по итогам ноября и декабря 2023 года.

Анар Зейналов