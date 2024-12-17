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В Уфе найдена погибшей 15-летняя школьница

15-летняя школьница, пропавшая в воскресенье, найдена погибшей под Бельским мостом, сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник. По предварительным данным, камеры наблюдения отследили ее передвижения, в последний раз ее видели возле остановки «Школьная». «К сожалению, девочка была найдена без признаков жизни. Криминальных следов не обнаружено»,— сообщил собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash Batash, погибшая училась в гимназии имени Рами Гарипова, проживала в общежитии.

Ранее министерство образования и науки Башкирии сообщало, что в субботу 14 декабря после уроков девочка поехала к родственникам на выходные, но в воскресенье, 15 декабря, не вернулась в гимназию. К поискам привлекли учителей, родителей и добровольцев отряда «ЛизаАлерт».

Майя Иванова

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