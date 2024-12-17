«Космическая тема, очевидно, взята за основу в модели»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о складной новинке китайского вендора и ее связи с аэрокосмонавтикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Российская розница открыла предзаказ на новый складной флагман компании Huawei — модель Mate X6. Если вам показалось, что еще недавно на отечественном рынке вендора из Поднебесной представляла версия Mate X3, то вам не показалось. Вероятно, из-за созвучия на китайском цифры 4 со словом «смерть» версии с таким индексом просто не существует. А модель под номером пять, вышедшая через полгода после тройки, блистала скорее на внутреннем рынке. Благодаря ей, в первом квартале 2024 года рост Huawei составил 257%, по данным Counterpoint Research.

Новинка Mate X6, с которой я уже успел познакомиться, получила уже классический стиль серии. В частности, это касается блока основных камер, заключенных в металлическое кольцо. Форма этого «иллюминатора» будто обусловлена пересечением двух овалов или орбит, если послушать создателей смартфона. Космическая тема, очевидно, взята за основу в новинке. А космос — это не только красота, но и высокие требования к надежности. Для задней панели в туманно-сером цвете, например, инженеры синтезировали инновационный материал из стекловолокна класса S, такой применяют в аэрокосмонавтике из-за его легкости, прочности и устойчивости к повреждениям. Дисплей смартфона под защитой стекла Kunlun Glass второго поколения. Такое же используется в монолитном флагмане Huawei Pura 70 Ultra: у него повышенная устойчивость к царапинам и ударам. Воды в космосе нет, а на Земле Mate X6 готов сопротивляться жидкостям по стандарту IPX8. Снега и дождя он не боится и распознает прикосновения мокрыми руками.

Связь в космосе — это архиважно. И в своей новинке специалисты Huawei перераспределили радиочастотные модули на рамках складного смартфона и настроили их интеллектуальное взаимодействие так, что это повысило эффективность приема сигнала Wi-Fi и мобильных данных на 81%. К тому же это увеличило полезную площадь на 1399 кв. мм. Последнее позволило оснастить Mate X6 системой охлаждения с графеновой пленкой, которая увеличивает эффективность отвода тепла на 30%. Так заявляет производитель. Надо проверять в действии, как и работу интеллектуального 50 Мп объектива с 10-ступенчатой регулируемой диафрагмой, 4-кратного оптического перископического зума и действие алгоритмов объединения кадров при макросъемке. Пока точно ясно, что выглядит новинка узнаваемо, симпатично, ощущается премиальной и надежной.

Александр Леви