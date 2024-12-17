В Барнауле иностранного студента осудят за призывы к терроризму

В Барнауле (Алтайский край) 20-летнему иностранному студенту одного из местных вузов предъявлены обвинения в призывах к террористической деятельности (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, фигурант дела в 2023 году через интернет размещал видеоролики с изображением деятельности международной террористической организации. Также, считают правоохранители, он публично призывал к осуществлению террористической деятельности.

Решением суда обвиняемого поместили под стражу.

Александра Стрелкова