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Кедровый в Томской области лишат статуса городского округа

Город Кедровый в Томской области потеряет свой статус и станет муниципальным округом. Соответствующий законопроект внесен губернатором на рассмотрение законодательной думы региона.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

17 декабря законопроект одобрил парламентский комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности. «Переход Кедрового в статус муниципального округа — это административная процедура, вызванная необходимостью приведения статуса муниципалитета в соответствие с федеральным законодательством. В сегодняшних реалиях Кедровый не отвечает критериям, установленным для городского округа, в частности, по площади территории и плотности населения»,— процитировала пресс-служба думы председателя комитета Степана Михайлова.

В пояснительной записке к документу указывается, что, согласно федеральному законодательству, на территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в Российской Федерации. Кедровый в настоящее время этому критерию не соответствует. Плотность населения в городском округе «Город Кедровый» составляет всего 1,6 чел. на кв. км.

Кедровый расположен в 480 км к северо-западу от Томска. Это один из самых маленьких городов по численности населения в РФ (2,6 тыс. на 1 января 2023 года). Статус городского округа он получил в 2004 году.

Областная дума рассмотрит законопроект на сессии 24 декабря.

Валерий Лавский

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