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Гордума утвердила список членов Общественной палаты Челябинска

Депутаты Челябинской городской думы утвердили девятерых представителей нового состава Общественной палаты регионального центра, сообщает пресс-служба гордумы.

В состав консультативного органа войдут: директор детской школы искусств имени Николая Аристова Елена Бетехтина; директор центра обеспечения деятельности образовательных организаций по Центральному району Светлана Битюкова; директор городского сада имени Александра Пушкина Александр Драганер; председатель совета ветеранов УМВД по Челябинску, полковник милиции в отставке Александр Кокшин; главный врач городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов; главный научный сотрудник, заведующий кафедрой иностранных языков ЮУрГИИ имени Петра Чайковского Анна Таскаева; участник СВО Альберт Чомаев; директор дворца детского творчества Челябинска Александр Шайхисламов; четырехкратный призер чемпионатов мира, создатель городской детской школы дзюдо Денис Ярцев.

Все избранные члены палаты ранее не входили в ее состав. В общественном органе будут работать 27 человек. Девятерых членов назначит мэр Челябинска Алексей Лошкин. Далее 18 человек, назначенные гордумой и главой, выберут еще девятерых участников Общественной палаты.

Виталина Ярховска

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