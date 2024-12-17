Число долгостроев с обманутыми дольщиками в Сибири сократилось до 34

В Сибирском федеральном округе (СФО) осталось 34 долгостроя в жилищном строительстве, а количество обманутых дольщиков сократилось до 3,6 тыс. Цифры привел полпред президента РФ Анатолий Серышев, выступая на совместном заседании совета при полпреде и совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Острицова Фото: Алла Острицова

Заседание состоялось 17 декабря. Его участники обсудили итоги социально-экономического развития СФО в 2024 году и планы на 2025-й.

По данным сибирского полпреда президента РФ, в 2021 году таких долгостроев насчитывалось 303, а количество обманутых дольщиков достигало 16 тыс. В 2024 году из реестра проблемных объектов жилищного строительства исключили 43 дома. «Регионы СФО в целом справляются с решением проблемы обманутых дольщиков»,— сделал вывод господин Серышев.

Ни одного долгостроя не осталось в пяти из десяти регионов СФО: в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, Иркутской и Кемеровской областях.

Валерий Лавский