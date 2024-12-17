МЧС рекомендует жителям Сочи готовиться к эвакуации из-за возможного подъема рек

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю рекомендует жителям Сочи быть готовыми к эвакуации. Это связано с сильными дождями и возможным поднятием уровня воды в реках. Штормовое предупреждение распространяется на водоемы Черноморского побережья – от Анапы до Магри.

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Спасатели рекомендуют собрать необходимые документы, ценности, лекарства и оказать помощь детям, пожилым людям и инвалидам – их будут эвакуировать в первую очередь. Перед выходом из дома необходимо отключить электро- и газоснабжение.

Если дом одноэтажный, нужно закрыть окна и двери досками. Необходимо подняться на чердак и до прибытия спасателей оставаться на верхних этажах. Оказавшись в воде, рекомендуется снять с себя тяжелую обувь и одежду и не приближаться к порванным или провисшим электрическим проводам.

Категорически запрещено использовать автомобиль или мотоцикл для самоэвакуации. Поток воды может сбить транспортное средство и унести его в море вместе с пассажирами.

«После спада воды соблюдайте меры предосторожности: предварительно откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем – возможна взрывопожароопасная концентрация газов. Запрещается включать осветительные и другие электроприборы до проверки исправности электрических сетей», – сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также спасатели напоминают, что нельзя употреблять пищу, которая побывала в воде. Это может привести к отравлению.

Штормовое предупреждение действует до 18 декабря. Ожидаются сильные дожди, подъем уровня рек, имеется риск формирования смерчей. На море прогнозируется сильный шторм с подъемом волн на 4-4,5 м.

Александра Каверина