Администрация Ростова поможет в лечении отбившегося от маньяка школьника

Замглавы администрации Ростова Елена Кожухова навестит семью Дмитрия Мельникова, давшего отпор маньяку минувшей ночью, и окажет необходимую помощь в лечении школьника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

«Поручил своему заместителю по социальным вопросам Е.Н. Кожуховой навестить семью и оказать всю необходимую помощь в лечении и реабилитации Дмитрия»,— сообщил градоначальник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Ученик 9 класса школы №118 сумел отбиться от напавшего на него преступника и спастись, ему оказали медицинскую помощь в горбольнице №20. Другой жертвой маньяка стала 21-летняя жительница Аксайского района, которая скончалась в БСМП. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники полиции, в отношении него возбуждены уголовные дела по ст. 30 и 105 УК РФ — покушение на убийство, в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.