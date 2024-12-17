В Аше экс-председателя автошколы осудили за посредничество в передаче взяток

Ашинский городской суд признал виновным бывшего председателя местного отделения «ДОСААФ России» в совершении 25 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в 2021 году экс-председатель отделения ДОСААФ по предварительному сговору с инструктором по вождению неоднократно выступал посредником при передаче взятки. Денежные средства поступали инспектору ГИБДД от учащихся, желающих получить права без сдачи практического экзамена или с помощью «шпаргалки» на теоретическом экзамене. Общая сумма взяток составила более 650 тыс. руб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. Также бывшего председателя ашинского отделения ДОСААФ лишили права занимать определенные должности в коммерческих и некоммерческих организациях на четыре года.

В 2024 году также осуждены инспектор ГИБДД за получение взяток — на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, и инструктор по вождению — на четыре года лишения свободы со штрафом в размере 900 тыс. руб.

Виталина Ярховска