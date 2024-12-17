Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выдача автокредитов на Дону в ноябре упала на треть

В ноябре жители Ростовской области взяли 3,12 тыс. автокредитов, что на 32% меньше октябрьских показателей. Соответствующая динамика наблюдается и на федеральном уровне — в среднем по стране количество выданных займов на покупку авто снизилось на 30%, следует из аналитики Национального бюро кредитных историй.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В сравнении с рекордным сентябрем, когда россияне оформили 170 тыс. автокредитов, выдача сократилась более чем в два раза. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано с решением ЦБ в июле этого года увеличить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам — в том числе, займам на покупку авто. В связи с этим, граждане с низким кредитным рейтингом стали отказываться от автокредитования.

Дмитрий Ковалевский

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...