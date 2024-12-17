Выдача автокредитов на Дону в ноябре упала на треть

В ноябре жители Ростовской области взяли 3,12 тыс. автокредитов, что на 32% меньше октябрьских показателей. Соответствующая динамика наблюдается и на федеральном уровне — в среднем по стране количество выданных займов на покупку авто снизилось на 30%, следует из аналитики Национального бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В сравнении с рекордным сентябрем, когда россияне оформили 170 тыс. автокредитов, выдача сократилась более чем в два раза. По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, это связано с решением ЦБ в июле этого года увеличить надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам — в том числе, займам на покупку авто. В связи с этим, граждане с низким кредитным рейтингом стали отказываться от автокредитования.

Дмитрий Ковалевский