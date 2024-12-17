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Пенсионер из Нижнекамска перевел мошенникам более 9 млн рублей

В Нижнекамске возбуждено уголовное дело о мошенничестве после обращения 61-летнего пенсионера, потерявшего более 9 млн руб. на фальшивых инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Пенсионер из Нижнекамска перевел мошенникам более 9 млн рублей

Пенсионер из Нижнекамска перевел мошенникам более 9 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пенсионер из Нижнекамска перевел мошенникам более 9 млн рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, мужчина откликнулся на рекламу инвестиционной компании в интернете и оставил свой номер телефона. В дальнейшем с ним связались мошенники, которые по телефону и в мессенджере предложили выгодные условия для вложений. Поверив обещаниям, пенсионер установил приложение и перевел деньги на инвестиционный счет. Позже он попытался вывести средства, но обнаружил, что не может этого сделать. После того как мошенники прекратили общение, потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Общий ущерб составил 9 274 000 руб., из которых 200 000 руб. мужчина взял в долг у знакомого. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Анар Зейналов

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