Первые пять молодых семей в Челябинской области получат студенческий капитал

Пяти молодым семьям в Челябинской области направлены уведомления о праве получения студенческого капитала в 1 млн руб. Им можно будет воспользоваться после достижения ребенком трехмесячного возраста, сообщает пресс-служба регионального министерства социальных отношений.

Средства студенческого капитала можно направить на улучшение жилищных условий в Челябинской области; компенсацию платы за аренду квартиры; получение родителями первого образования; получение дошкольного образования ребенком или услуг по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях, оплату медицинских, реабилитационных, санаторно-курортных услуг для родителей и детей; ежеквартальную денежную выплату.

Поддержку от государства могут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 лет и первый ребенок родился не ранее 1 января 2024 года. Мать и отец должны являться студентами, обучающимися впервые на очной форме в учреждениях профессионального или высшего образования. При этом необходимо, чтобы родители постоянно жили на территории Челябинской области. Такие же условия действуют, если мама воспитывает ребенка одна. Доходы семьи учитываться не будут. Получить студенческий капитал можно только один раз, при рождении первенца. Если в семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», решение о введении в регионе студенческого капитала приняли депутаты законодательного собрания Челябинской области в августе. Инициировал создание этой меры поддержки губернатор Алексей Текслер. Она начнет действовать с 1 января 2025 года и будет ежегодно индексироваться.

Виталина Ярховска