«Нужна живая человеческая коммуникация»

Рост процентов по жилищным кредитам и отмена льготной ипотеки сделали покупку недвижимости в России ограниченно доступной для основных масс населения. Аналитики отмечают, что потенциальным покупателям сегодня не интересны типовые квартиры по завышенным ценам, они переориентировали свое внимание на качество жилья. Этот тренд сместил фокус девелоперов в плане донесения информации о выставляемых на рынок жилищных проектах. Основатель консалтингового агентства «Жилин. Эксперт» Александр Жилин рассказал о том, какие рекламные инструменты эффективны в новой реальности.

Александр Жилин

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«До конца 2023 года участники рынка недвижимости рекламировали финансовые инструменты (ставки по ипотеке, сниженные проценты), продавали их и за счет этого генерировали большую часть лилов (обращений потенциальных покупателей, — «Ъ-Ростов»). Сам продукт занимал, можно сказать, последнее место, а иногда — вообще не имел значения. Таким образом, главным фактором была доступность недвижимости.

До недавнего времени, напомню, люди могли купить квартиры даже совсем не имея денег. Программы приобретения жилья с нулевым взносом по ипотеке были как на официальном, так и на неофициальном уровне. Сегодня же на фоне роста процентной ставки, а также отмене льготного кредитования, рынок перенасытился предложением, а спрос в массовом сегменте существенно снизился.

Возникает вопрос: как застройщику оставаться эффективным и продолжить продавать? И ответ один — предлагать качественный продукт. Конечный покупатель ищет что-то поинтереснее, а возведенная в период активного роста цен типовая недвижимость стала неликвидна. Теперь нужно выстраивать отношения со своим клиентом.

О том, какое место займут в этой новой модели рынка такие рекламные площадки, как “Яндекс” и “ВК”, — еще предстоит узнать. Это ключевые игроки, которые определяют, как выглядит лидогенерация и реклама. Массовому сегменту застройщиков от них никуда не уйти.

Сегменты “бизнес” и “премиум” требуют особой коммуникации с клиентами, поэтому теми диджитал-инструментами, которые предлагают “Яндекс” и “ВК”, завлечь покупателя здесь не так-то просто. Я бы не стал утверждать, что это совсем бесполезный инструмент и для рынка элитной недвижимости. Но, нужно признавать, что с учетом изменившихся условий, на региональном рынке недвижимости премиум-класса основную роль будут играть оффлайн-мероприятия.

Нужна живая человеческая коммуникация, а она становится все менее доступной из-за развивающейся цифровизации и от этого делается ценнее и элитнее. Массовому сегменту еще подходит автоматизация, а сегментам “бизнес” и “премиум” — требуется ручная работа, принцип “от человека к человеку”».