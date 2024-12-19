«ЩелкунчикJAZZ», «Goodbye, ABBA!» и спектакль «Папа» с Сергеем Маковецким

Для празднования нового 2025 года концертные и театральные площадки Екатеринбурга подготовили богатые на мероприятия программы. Так, жители и гости города могут стать зрителями таких концертов, как «Зимние песни о главном», «Goodbye, ABBA!», «Вселенная Гарри Поттера», «ЩелкунчикJAZZ», а также услышать Флору Бичахчян с Максом Юдиным и группу «Цветы». В музеях можно узнать о том, как связаны электричество и празднование Нового года. В театрах — увидеть балет «Щелкунчик», спектакли «Папа» с Сергеем Маковецким и «В поисках счастья». В кино — насладиться новым фильмом Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», а также кинокартиной «Овсянки» Алексея Федорченко. Подробнее о культурных событиях на новогодние праздники — в обзоре «Ъ-Урал»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солисты театра исполнят хиты эстрады 1990-х и 2000-х годов

Фото: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии Солисты театра исполнят хиты эстрады 1990-х и 2000-х годов

Фото: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Концерты

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии с 21 по 30 декабря проходят вечера «Зимние песни о главном». Солисты театра исполнят хиты эстрады 1990-х и 2000-х годов, прозвучат песни Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Андрея Губина, Валерии, Алсу, группы «Премьер-министр», Леонида Агутина и многих других. В современных аранжировках джазового ансамбля Платона Газелериди можно будет услышать композиции «Звенит январская вьюга», «Любовь, похожая на сон», «Зима-холода». Стоимость билета — 3,5 тыс. руб.

В Уральском государственном театре эстрады с 20 декабря по 7 января проходят концерты «Новогоднее караоке-шоу». Зрители смогут услышать любимые песни, который знакомы многим и которые украшают любой Новый год. В хит-параде собраны избранные, самые узнаваемые, зажигательные и лиричные, танцевальные и мелодичные композиции. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Музыканты оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловском театре музкомедии 29, 30 декабря, а также 7 января проходит «Голубой огонек». Артисты покажут большую праздничную театрализованную программу. В исполнении солистов, хора, балета и оркестра оживут любимые номера из оперетт и мюзиклов, а также знакомые всем новогодние мелодии. Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

В Центре культуры «Урал» 2 января пройдет трибьют-концерт «Goodbye, ABBA!» в исполнении музыкантов «Другого оркестра». Со сцены прозвучат такие песни, как Dancing Queen, Happy New Year и многие другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В джазе-клубе EverJazz 2 января выступит саксофонист Игорь Паращук с программой «The Classic Christmas Songs» в аранжировках одного из самых популярных композиторов и исполнителей в жанре smooth-jazz Kenny G. Музыкант представит такие композиции, как Jingle Bells, Let It Snow, Sleigh Ride и другие. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 2 января состоится новогодний концерт в исполнении участников арт-проекта «Тенора ХХI века». Тенора представят праздничную программу, в которую вошли наиболее яркие произведения из репертуара коллектива: Caruso, Volare, Bella Ciao, «Королева красоты», «Есть только миг». Кроме того, участники концерта исполнят сольные песни, среди которых Guarda Che Luna, Abballati, «Эти глаза напротив», «Карнавал», «Ах, эта девушка». Концерт пройдет под живую музыку, стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор, музыкальный продюсер Стас Намин (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Композитор, музыкальный продюсер Стас Намин (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На следующий день, 3 января, на сцене Дворца молодежи — группа Стаса Намина «Цветы». Коллектив появился в 1969 году, а с 1974 года музыканты начали гастролировать. В 1990-е года после мирового тура «Цветы» прекратили свое существование на 10 лет, а с начала 2000-х группы продолжила играть на сцене театра Стаса Намина. Еще через 10 лет «Цветы» вновь стали активно записываться в студиях. У поклонников группы будет возможность услышать любимые хиты: «Звездочка моя ясная», «Честно говоря», «Больше жизни», «Рано прощаться», «После дождя», «Летний вечер», «Мы желаем счастья вам» и другие. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец и автор песен Юрий Лоза

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Певец и автор песен Юрий Лоза

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

В «Екатеринбург-Экспо» и МТС Live Холл 3 января состоится «Дискотека звезд». На ней выступят Юрий Лоза, Наталья Гулькина, Кай Метов, Саша Айвазов, Александр Добрынин, Сергей Дубровин, группа «Унесенные ветром» и другие. Зрители смогут насладиться такими песнями, как «На маленьком плоту», «Звезды дискотек» «Ты вспомни меня», «Лилии», «Розовые розы», «Белая метелица», «Какао-какао» и другими хитами. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МТС Live Холл

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ МТС Live Холл

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 5 января состоится рождественский концерт «Вселенная Гарри Поттера» в исполнении оркестра Neo Classic Orchestra. Зрители услышат саундтреки из всех частей фэнтези: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Тайная комната» и других. Стоимость билета — от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Симфонический оркестр

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 6 января представят концерт «ЩелкунчикJAZZ» в интерпретации пианиста Александра Маслова с симфоническим оркестром. В программе концерта — фантазия на темы из оперы «Евгений Онегин», джазовая сюита «Щелкунчик» (Чайковский), мелодия и вальс из кинофильма «Ирония судьбы, или с легким паром» (Таривердиев), «Аладдин» (Менкен), перуанская фантазия «Цветок корицы» и «Новогодняя фантазия» (Маслов). Стоимость билета — от 3,9 тыс. руб.

На концертной площадке «Фабрика» 6 января с «Большим рождественским концертом» выступят Флора Бичахчян и Макс Юдин. Оба исполнителя — участники шоу «Голос», шоу «Ну-ка, все вместе», «Песни на ТНТ», «Новая Звезда». Флора привлекает зрителя харизматичным исполнением, ее вокал погружает в мир джаза с первого аккорда. В свою очередь Макс Юдин наполняет музыку глубоким смыслом и изысканностью. Стоимость билета на концерт исполнителей — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители на концерте

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Зрители на концерте

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 6 января пройдет концерт, посвященный группе Depeche Mode, — «Enjoy The Symphony». В истории группы важнейшим моментом стал выход альбома «Violator» в 1990 году. Треки с него — «Personal Jesus» и «Enjoy the Silence» — стали настоящими хитами. Трибьют-бенд Devotion Mode исполнит эти и другие песни группы в сопровождении симфонического оркестра. Стоимость билета — от 1,7 тыс. руб.

В завершении новогодних каникул, 8 января, на «Фабрике» выступит пианист Владислав Чепинога с «Рождественским фортепианным вечером». Он исполнит светлые и праздничные мелодии из мультфильмов, кинематографа и классической музыки. Обязательная часть программы — «Щелкунчик» и «Времена года» Чайковского, Алан Сильвестри и волшебный «Полярный экспресс», «Спящая красавица» и другие композиции. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке в Ельцин-центре

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Посетители на выставке в Ельцин-центре

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Ельцин-центре 3 и 5 января можно поучаствовать в музейном ток-шоу «Новогодний телевизор». Гости смогут окунуться в атмосферу праздника с героями новогоднего телевидения 1990-х годов, выступить как «злобные» или «добрые» зрители, а также оценить самые яркие моменты телевизионных программ. Важными составляющими любого новогоднего застолья 1990-х годов были «Куклы», «Старые песни о главном», клипы MTV и обращение главы государства по телевизору. Стоимость билета на программу — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсия будет посвящена тому, как связаны Новый год и электричество

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Экскурсия будет посвящена тому, как связаны Новый год и электричество

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 29 декабря, а также со 2 по 7 января проходит экскурсия «Светлые истории Нового года» по экспозиции «Свет Нового года». Выставка знакомит с тем, как технологии влияли на праздник в течение XX века, особенно одна из важнейших технологий — электричество, от которого зависит сегодня многое: от елочных гирлянд до поздравлений в мессенджерах. В ходе экскурсии слушатели узнают историю новогодней иллюминации и других связей технологий и Нового года. Стоимость билета — 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева (слева) и актер Максим Дрозд

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева (слева) и актер Максим Дрозд

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Спектакли

На сцене Дворца молодежи 29 декабря покажут спектакль «В поисках счастья». По сюжету, два эмигранта, интеллектуал и трудяга, аристократ и плут, философ и проныра, по разным причинам оказались за границей и стали соседями. Они, вынужденные праздновать Новый год в чужой стране, размышляют о смысле жизни, понятии дома, и о том, что значит быть человеком. Спектакль поставлен по пьесе известного польского писателя и драматурга Славомира Мрожека «Эмигранты», написанной 50 лет назад. В ролях: Максим Дрозд, Дмитрий Исаев. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В последние дни уходящего года, 29, 30 и 31 декабря, а также со 2 по 4 января в Ельцин-центре представляют спектакль для взрослых «Стыдно быть несчастливым». Это история о двух семьях, родителях и детях, которые потеряли общий язык, но предстоящий Новый год им придется праздновать вместе. С помощью старых друзей и знакомых они все-таки сближаются и понимают, что несчастливым быть нельзя, когда у тебя есть семья и близкие рядом. Стоимость билета — от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет "Щелкунчик" Мариуса Петипы в редакции Василия Вайнонена по сказке Александра Дюма "История Щелкунчика"

Фото: Ольга Керелюк / «Урал Опера Балет» Балет "Щелкунчик" Мариуса Петипы в редакции Василия Вайнонена по сказке Александра Дюма "История Щелкунчика"

Фото: Ольга Керелюк / «Урал Опера Балет»

На сцене Екатеринбургского театра оперы и балета («Урал Опера Балет») 25 декабря, а также 3, 5 и 7 января можно стать зрителями балета «Щелкунчик» Мариуса Петипы в редакции Василия Вайнонена по сказке Александра Дюма «История Щелкунчика». Из первоначального сценария Вайнонен изъял фантастику и мистику, превратив действие в сон героини, и предпочел обойти стороной мрачные сгущения партитуры. Музыка и хореография «Щелкунчика» на первый взгляд хорошо знакомы. Но можно долго вслушиваться в оркестровые звуки, где фрагменты из Моцарта уживаются с кульминациями в духе Вагнера, изучать устройство кордебалетных ансамблей и восхищаться редким музыкальным и пластическим остроумием в сюите национальных танцев. Стоимость билета на балет — от 6 тыс. руб.

На площадке Ельцин-центра со 2 по 8 января показывают театрализованный концерт «Новогоднее скоморох-шоу». Через песни, инди-рок и танцы скоморохи театральной платформы «В Центре» предлагают проводить старый год. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Сергей Маковецкий (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Сергей Маковецкий (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В киноконцертном театре «Космос» 5 января покажут спектакль «Папа» режиссера Владимира Бельдияна по пьесе современного французского автора Флориана Зеллера. Это реалистичная семейная история, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Ее герои пытаются осознать изменения, происходящие с человеком, который начинает стремительно терять контроль над своим разумом. В спектакле заняты: Сергей Маковецкий, Мария Рыщенкова, Дмитрий Гизбрехт, Иван Бровин, Евгения Крегжде и Надежда Лумпова. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре 28 декабря покажут новое аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» на японском языке с русскими субтитрами. Мальчик Махито тоскует по матери, которая загадочным образом пропала во время серьезного пожара в Токио. Мальчик с отцом перебираются в небольшой городок и на одной из прогулок встречают цаплю. Вместе они отправляются в рискованное путешествие в неизведанный мир, чтобы узнать его тайны. Стоимость билетов — 350 руб.

Еще один фильм Хаяо Миядзаки, который представят 6 января в Ельцин-центре в новогодние каникулы, — «Ведьмина служба доставки». Юная ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определенное время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с пекарем, который помогает ей открыть собственное дело — экстренную службу доставки. Это дает возможность Кики познакомиться со многими людьми и обрести друзей. Стоимость билета — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Алексей Федорченко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Режиссер Алексей Федорченко

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 5 по 7 января в Ельцин-центре в рамках кураторской программы «Свет. Камера» покажут три фильма: «Овсянки» (Алексей Федорченко), «Джейн Б. глазами Аньес В.» (Аньес Вард) и «Я шагаю по Москве» (Георгий Данелии). Первый из них рассказывает историю директора бумажно-целлюлозного комбината Мирона Алексеевича, который едет хоронить жену Таню в те места, где они когда-то проводили медовый месяц. Он едет вместе с фотографом Аист, которому по дороге рассказывает трогательные подробности своей жизни с супругой. В повествование вплетены воспоминания героев, а также обряды и верования народа мери — малочисленного финского племени, когда-то жившего в Северном Поволжье и растворившегося среди русских.

Во втором — «Джейн Б. глазами Аньес В.» — певица, актриса и икона стиля Джейн Биркин показана глазами Аньес Варда в многообразии непостоянства. Биркин меняет роли, разыгрывая сцены из выдуманных фильмов, являясь то Жанной д'Арк, то возлюбленной Тарзана Джейн.

В основу третьего фильма — «Я шагаю по Москве», одного из главных фильмов «оттепели», — легки события, происходившие в течение одного дня с молодым метростроевцем Колькой и его друзьями: сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей и продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой. Премьера фильма состоялась в 1964 году, в нем свою первую главную роль сыграл Никита Михалков. Стоимость билета на каждый фильм программы «Свет. Камера» — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева