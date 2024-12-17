ММК по итогам 2024 года получил наивысшие оценки в ESG-индексах РСПП

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») по итогам 2024 года получил наивысшие оценки в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития», что свидетельствует о значительном успехе компании по социо-экономическим и экологическим направлениям, а также говорит о высоком качестве раскрытия нефинансовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Рухмалев Фото: Евгений Рухмалев

Данные рейтинги РСПП формирует на основе открытых источников с 2014 года. Индексы позволяют объективно оценивать эффективность практик и результаты работы крупнейших российских компаний в области устойчивого развития (УР). Проект является инструментом развития в стране процессов ответственного инвестирования.

Индекс «Ответственность и открытость» показывает объем и качество раскрытия публичной нефинансовой отчетности. Индекс «Вектор устойчивого развития» измеряет социально-экономические и экологические итоги деятельности бизнеса, а также даёт понимание о системности подходов к управлению в сфере УР.

В 2024 году в эту выборку были включены 55 компаний. По итогам рейтингования компании-участники разделяются на четыре группы – C, B, B+ и A. По Индексу ответственности и открытости ММК оказался в числе 25 лучших компаний группы А, а в Индексе «Вектор устойчивого развития» - в числе 27 участников, показавших наиболее впечатляющие результаты.

ММК стабильно занимает высокие места в самых авторитетных системах оценки деятельности по основным трекам ESG.

ПАО «ММК»