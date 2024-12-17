Мэрия Уфы назначила начальную цену права застройки 123 га возле аэропорта

Администрация Уфы определила начальную цену на торгах на право заключить договор комплексного развития незастроенной территории вблизи деревни Атаевки. Как следует из постановления, подписанного сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым, она составит 2,5 млн руб., для участия в торгах необходимо внести задаток в том же размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь территории развития составляет 122,6 га. Она расположена на юго-восточной окраине деревни Атаевки вблизи трассы Уфа — Оренбург. На противоположной стороне трассы — территория международного аэропорта «Уфа». Участок ограничен жилой застройкой и озером Бобровским, рекой Уршак и дорогой из Атаевки в Камышлинский мелькомбинат.

Минимальный объем финансирования работ застройщиком должен составить не менее 34,2 млрд руб. Претендентам на заключение договора развития территории нужно обладать средствами в размере как минимум 178,8 млн руб. для гарантии строительства детского сада на 90 мест. Кроме этого участники торгов должны обладать на праве собственности или на ином законном основании оборудованием для производства товарного бетона мощностью не менее 10,5 куб. м в год, автобетоносмесителем, автосамосвалом, автопогрузчиком, автокраном, краном-манипулятором, трактором и земленасосным снарядом.

Наталья Балыкова