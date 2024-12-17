В Чувашии обрушение стены в сельском ДК привело к гибели мужчины

В селе Старочелны-Сюрбеево Комсомольского района Чувашии мужчина погиб при обрушении кирпичной перегородки несущей стены. Инцидент произошел на объекте капитального ремонта. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики.

Трагедия случилась 15 декабря около 19:40 в подвальном помещении Сельского дома культуры. По предварительным данным, погибший — мужчина 1966 года рождения.

Ремонтные работы на объекте проводит подрядная организация ООО «Импульс». Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда. Также будут выяснены обстоятельства гибели мужчины, включая его возможную причастность к трудовой деятельности на объекте.

Процессуальная проверка находится на контроле прокуратуры района.

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Анар Зейналов