В Чебоксарах осудят водителя, который насмерть сбил пожилую женщину

Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Лада Калина». В ведомстве считают, что мужчина насмерть сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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ДТП произошло около 18:22 5 октября этого года. 29-летний фигурант за рулем автомобиля ехал по проезжей части пр. Ленина в Чебоксарах. Около дома 44 водитель сбил пожилую женщину, которая переходила пешеходный переход.

В результате ДТП потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась в медучреждении.

Обвиняемый вину в содеянном признал и частично компенсировал родственникам погибшей моральный вред.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Ленинский районный суд Чебоксар.

Диана Соловьёва