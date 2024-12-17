Синоптики прогнозируют мощный шторм на юге России

Мощный циклон продолжает влиять на погоду в европейской части России. Штормовая зона распространится от побережья Балтики до Кавказа. Синоптики центра погоды «Фобос» прогнозируют мощный шторм на юге России, в том числе и на территории Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Калининградской области и Причерноморье ожидаются порывы ветра до 17–22 метров в секунду, в морской акватории скорость ветра увеличится еще на 5–6 м/с.

В Геленджике первая волна шторма прошла в ночь на 17 декабря. К вечеру ветер вновь усилится до 20–22 м/с. Такие погодные условия сохранятся до утра среды, прогнозируют специалисты.

Причиной шторма стало столкновение теплых средиземноморских масс воздуха с холодным арктическим фронтом. На юге России температура поднимется до +8...+13 градусов, в то время как в северных регионах столбики термометров не превысят отметку -10...-15 градусов.

В ближайшие два дня на Кавказе ожидается выпадение 40–60 мм осадков. В горах Сочи ситуация вызывает особое беспокойство из-за обильных снегопадов, заявили синоптики. В Красной Поляне интенсивность снегопада может достичь 30–45 мм за шесть часов. Высота снежного покрова увеличится более чем на метр за 30 часов, что создает угрозу схода лавин.

«В понедельник под влиянием ненастного вихря на юге также начались осадки. Особенно много дождя выпало в Краснодаре и Сочи. В Кудепсте оказалась затоплена дорога, по которой дети ходят в школу. Но то была лишь разминка. Шторм принес в Южную Россию наиболее плотные поля фронтальной облачности, и в течение ближайших двух дней на Кавказ обрушится огромное количество осадков — 40–60 мм, и это всего лишь усредненное значение»,— предупредили синоптики.

В Москве ожидается неустойчивая погода с небольшим снегом. Прогнозируют понижение дневной температуры до -9 градусов. К концу недели потепление принесет ледяные дожди и оттепель до +1...+2 градусов.

Вячеслав Рыжков