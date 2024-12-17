Суд отказал в иске к НТЭК на 778 млн рублей за ликвидацию аварии на ТЭЦ-3

Арбитражный суд Иркутской области полностью отказал иркутской ООО «Гидротехнологии Сибири» о взыскании 778 млн руб. долга и неустойки с АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» («НТЭК», входит в ГМК «Норильский никель») по договору о сортировке и утилизации нефтесодержащих отходов после аварийного разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года, следует из картотеки арбитражных дел.

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«В удовлетворении исковых требований отказать, взыскать ООО «Гидротехнологии Сибири» в пользу АО «НТЭК» 5,7 млн руб. судебных расходов, связанных с оплатой экспертного исследования», - говорится в решении суда.

Как указал истец, обязательства по спорному договору исполнены им в полном объеме, в том числе по трем этапам, однако АО «НТЭК» услуги третьего этапа не приняло, указав на ненадлежащее качество выполненных работ и несоответствие полученного результата требованиям. Для проверки доводов истца и возражений ответчика судом была назначена комиссионная судебная экспертиза, по результатам которой было установлено, что требования заказчика были исполнены не в полном объеме.

Согласно материалам дела, «Гидротехнологии Сибири» подало иск к НТЭК о взыскании по договору оказания услуг по сбору, транспортировке, обработке, утилизации грунта, загрязненного нефтью или нефтепродуктами от 25 декабря 2020 года в размере 436,6 млн руб. основного долга и неустойки в размере 166,7 млн руб. Позднее НТЭК подал встречный иск с требованием завершить работы и устранить недостатки по договору об утилизации нефтезагрязненного грунта. Дело рассматривает арбитражный суд Красноярского края, следующее заседание по нему состоится 6 февраля.

Лолита Белова