В Ярославле сотрудницу ПВЗ обвиняют в краже товаров

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» в отношении 19-летней сотрудницы пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса. Об этом сообщили в УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В МВД обратились представители службы безопасности маркетплейса и сообщили, что с августа по ноябрь из ПВЗ пропали товары на сумму 150 тыс. руб. В ходе проверки полицейские выяснили, что 19-летняя сотрудница оформляла заказы с личного аккаунта, а когда они приходили, оформляла возврат, при этом часть вещей оставляла себе.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Алла Чижова