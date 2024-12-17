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В Казани возбудили уголовное дело из-за двух ДТП на скользкой дороге

Прокуратура Советского района Казани инициировала уголовное дело после двух ДТП на улице Космонавтов, причиной которых стал лед, образовавшийся из-за месячной течи воды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Прокуратура Советского района Казани инициировала уголовное дело после двух ДТП на улице Космонавтов

Прокуратура Советского района Казани инициировала уголовное дело после двух ДТП на улице Космонавтов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Прокуратура Советского района Казани инициировала уголовное дело после двух ДТП на улице Космонавтов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 21 ноября в Казани на улице Космонавтов произошло опрокидывание автомобиля «Лада Калина». Водитель получил травмы, а транспортное средство — механические повреждения. В тот же день на этом участке дороги автомобиль Suzuki выехал за пределы проезжей части и также был поврежден.

Как установила прокуратура, причиной обоих ДТП стал лед, образовавшийся на дороге из-за длительной течи воды, которую МУП «Водоканал» не устранял около месяца.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Анар Зейналов

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