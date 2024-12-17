Тольятти и Новокуйбышевск свяжет прямой электропоезд через Самару

С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в регионе по аналогии с московскими. Скорые пригородные поезда «Ласточка» будут работать на маршруте Тольятти — Самара — Новокуйбышевск. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Ласточки» будут выполнять три регулярных рейса ежедневно. Время в пути составит 2 часа 19 минут. От Самары до станции Новокуйбышевская электропоезд доедет за 20 минут. Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс (кроме воскресенья) из Новокуйбышевска в Тольятти.

Для удобства пассажиров в пути следования на участке Самара — Новокуйбышевск назначены дополнительные остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги.

Андрей Сазонов