Тольятти и Новокуйбышевск свяжет прямой электропоезд через Самару
С 13 января Куйбышевская магистраль запускает первый Самарский диаметр в регионе по аналогии с московскими. Скорые пригородные поезда «Ласточка» будут работать на маршруте Тольятти — Самара — Новокуйбышевск. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
«Ласточки» будут выполнять три регулярных рейса ежедневно. Время в пути составит 2 часа 19 минут. От Самары до станции Новокуйбышевская электропоезд доедет за 20 минут. Также предусмотрен дополнительный ежедневный вечерний рейс (кроме воскресенья) из Новокуйбышевска в Тольятти.
Для удобства пассажиров в пути следования на участке Самара — Новокуйбышевск назначены дополнительные остановки на станциях Парк Дружбы Народов, Соцгород и Липяги.