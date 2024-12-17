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В Казани за сутки задержали восемь нетрезвых водителей

В понедельник, 16 декабря, в Казани произошло 228 ДТП без пострадавших, задержаны восемь нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

В Казани за сутки задержали восемь нетрезвых водителей

В Казани за сутки задержали восемь нетрезвых водителей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В Казани за сутки задержали восемь нетрезвых водителей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей без прав. Также в отдел полиции были доставлены три человека по подозрению в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что в Алькеевском районе Татарстана столкнулись легковая «Лада» и грузовик «КамАЗ». По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В результате аварии пассажир легкового автомобиля погиб на месте.

Анар Зейналов

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