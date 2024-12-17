Облсуд отменил оправдательный приговор экс-главе Ашинского района

Челябинский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры отменил оправдательный приговор бывшему главе Ашинского района Виктору Чистякову, обвиняемому в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ашинский городской суд оправдал Виктора Чистякова «за отсутствием состава преступления» 23 сентября. Гособвинение с этим не согласилось и оспорило приговор в апелляционном суде.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, в 2018 году Виктор Чистяков, занимавший на тот момент должность заместителя главы Ашинского района по вопросам строительства и жизнеобеспечения, получил через посредника взятку 800 тыс. руб. от заместителя директора компании, занимавшейся строительством станции водоочистки и обеззараживания воды в Кропачево. За взятку замглавы помог подрядчику в приеме и оплате работ, выполненных с нарушением строительных норм и требований, считает следствие. Виктор Чистяков вину не признал и настаивал на оговоре со стороны свидетелей. Также он настаивал на том, что вообще не обладал руководящими полномочиями при строительстве объекта в Кропачево и не мог воздействовать на занимавшимся этим должностных лиц.

После отмены оправдательного приговора Ашинский горсуд будет рассматривать дело Виктора Чистякова в третий раз. В июле 2023 года экс-чиновник был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 2,4 млн руб. В феврале 2024 года Челябинский облсуд отменил приговор из-за нарушений требований Уголовно-процессуального кодекса РФ.