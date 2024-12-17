В Новосибирске задержаны трое жителей за мошенничество на 30 млн рублей
В Новосибирске задержаны трое местных жителей по подозрению в телефонном мошенничестве. Обвиняемых поместили под стражу, сообщает СУ СКР региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия, фигуранты дела регистрировали на местных жителей банковские карты, через которые выводили похищенные у граждан деньги.
Ущерб оценивается более чем в 30 млн руб. Потерпевшими признаны четыре человек, уточнили в прокуратура региона.